ООО «МР Холдинг» разместило требования к Роберту Мусину на 59,9 млн рублей

Финансовый управляющий бывшего предправления «Татфондбанка» Роберта Мусина Елена Рогожкина опубликовала уведомление о получении требований кредитора ООО «МР Холдинг». Информация размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Сумма требований — 59 996 581,79 рубля. Основание возникновения — договоры денежных займов.

Напомним, ранее сообщалось, что представителю Роберта Мусина удалось отбиться от требований на 21,5 млрд рублей — накануне Арбитражный суд отказал Агентству по страхованию вкладов в требованиях о вступлении в реестр кредиторов. Представители АСВ принесли с собой целую коробку документов, доказывающих, по их мнению, виновность бывшего предправления ПАО «Татфондбанк» в выдаче «токсичных» для банка кредитов, и просили дождаться, пока будет вынесен приговор по уголовному делу. Юрист Мусина же настаивал на том, что обязательств по кредитным договорам у самого экс-банкира нет.