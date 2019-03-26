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В Росгвардии призвали не ассоциировать ведомство с «монстром с дубинкой»

14:09, 26.03.2019 1
В Росгвардии призвали не ассоциировать ведомство с «монстром с дубинкой»
Фото: kremlin.ru

Первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов призвал не ассоциировать ведомство и его сотрудников с «монстром с резиновой дубинкой, беснующегося на каких-то мероприятиях».

«Это прежде всего те люди, которые при любых обстоятельствах должны удержать ситуацию в границах закона и не допустить перерастания акций в какие-то волнения», — приводит его слова ТАСС.

Представитель Росгвардии подчеркнул, что ведомство хочет, чтобы люди в нем видели «свою защиту от различного рода посягательств, в том числе и преступных».

Ранее сообщалось, что Росгвардия аннулировала 26,3 тысячи удостоверений частного охранника в 2018 году.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:59
    Кто с чем трудится, с каким инструментом - "рабочий с молотком", "колхозница с серпом". Ну дружная охрана несменяемого конечно ассоцируются с тем инструментом с чем привыкли обращаться в своей работе, (например как опричники при лихом ваньке: плетьми да розгами...)
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