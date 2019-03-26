В Росгвардии призвали не ассоциировать ведомство с «монстром с дубинкой»

Первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов призвал не ассоциировать ведомство и его сотрудников с «монстром с резиновой дубинкой, беснующегося на каких-то мероприятиях».

«Это прежде всего те люди, которые при любых обстоятельствах должны удержать ситуацию в границах закона и не допустить перерастания акций в какие-то волнения», — приводит его слова ТАСС.



Представитель Росгвардии подчеркнул, что ведомство хочет, чтобы люди в нем видели «свою защиту от различного рода посягательств, в том числе и преступных».

Ранее сообщалось, что Росгвардия аннулировала 26,3 тысячи удостоверений частного охранника в 2018 году.