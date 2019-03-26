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Экономика

Средняя зарплата в Башкирии превысила 30 тысяч рублей

12:51, 26.03.2019
Средняя зарплата в Башкирии превысила 30 тысяч рублей
Фото: bashinform.ru

Среднемесячная зарплата в Башкирии в январе достигла 32 тысяч 248 рублей, сообщает ИА «Башинформ».

Показатель на 7,3% выше, чем год назад. Самые большие зарплаты в Башкирии получают те, кто занимаются производством кокса и нефтепродуктов, средний заработок в отрасли составляет 68 тысяч 497 рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Башкирии объем инвестиционного портфеля, который запланировали на 2019 год, достигает 21,7 млрд рублей, сообщает ИА «Башинформ». На 2020 год инвестпортфель запланирован в объеме 23,7 млрд рублей. Такое заявление сделал директор департамента экономического развития аппарата правительства Башкирии Александр Шельдяев.

ЭкономикаФинансыОбщество Башкортостан
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