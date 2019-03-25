Объем инвестиционного портфеля Башкирии перевалил за 20 млрд рублей

В Башкирии объем инвестиционного портфеля, который запланировали на 2019 год, достигает 21,7 млрд рублей, сообщает ИА «Башинформ».

На 2020 год инвестпортфель запланирован в объеме 23,7 млрд рублей. Такое заявление сделал директор департамента экономического развития аппарата правительства Башкирии Александр Шельдяев.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Магнитогорска намерены инвестировать в детский загородный комплекс «Абзаково» в Белорецком районе Башкирии. Объемы вложений оцениваются в 615 млн рублей. Эти инвестиции должны помочь расширить комплекс, чтобы он мог принимать больше детей. На эти деньги планируется строительство модульной котельной, газопровода и очистных сооружений, реконструкция семи детских корпусов, строительство нового корпуса с бассейном и учебными классами.