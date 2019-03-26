«Ромир» зафиксировал снижение расходов россиян

Расходы россиян на неделе с 18 по 24 марта продолжили снижаться и достигли 4 233 рублей, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир».

Средний чек российской семьи при походе в магазин составил 523 рубля. Его размер на 12-й неделе текущего года оказался самым низким с начала 2019 года. Расходы россиян были меньше только в январе в связи с экономией после продолжительных новогодних праздников.

Исследование холдинга «Ромир» основано на данных потребления 40 тыс. жителей России, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах.



Напомним, что в феврале средний чек россиян за один поход в магазин составил 573 рубля.