Новости экономики

08:53 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

В феврале средний чек россиян за поход в магазин вырос на 2,3%

09:59, 13.03.2019
В феврале средний чек россиян за поход в магазин вырос на 2,3%
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В феврале средний чек россиянина за один поход в магазин составил 573 рубля. Это на 2,3%, или на 13 рублей, больше по сравнению с январем, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Отмечается, что рост данного показателя стал рекордным для этого месяца за последние годы наблюдений.

В Приволжском федеральном округе в феврале средний чек вырос на 0,8%, до 511 рублей, пишет «РИА Новости».

Ранее «Ромир» сообщил, что по итогам февраля 2019 года повседневные расходы россиян выросли на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 1,9% по сравнению с январем. Оба показателя превысили официальные значения инфляции.

Экономика
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров