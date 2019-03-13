В феврале средний чек россиян за поход в магазин вырос на 2,3%

В феврале средний чек россиянина за один поход в магазин составил 573 рубля. Это на 2,3%, или на 13 рублей, больше по сравнению с январем, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Отмечается, что рост данного показателя стал рекордным для этого месяца за последние годы наблюдений.

В Приволжском федеральном округе в феврале средний чек вырос на 0,8%, до 511 рублей, пишет «РИА Новости».

Ранее «Ромир» сообщил, что по итогам февраля 2019 года повседневные расходы россиян выросли на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 1,9% по сравнению с январем. Оба показателя превысили официальные значения инфляции.