Институт развития образования Татарстана и КНИТУ-КАИ заключили договор более чем на 42 млн рублей

Институт развития образования Республики Татарстан разместил заявку на закупку у единственного поставщика. Информация размещена на портале госзакупок.

Договор оказания услуг заключен с КНИТУ-КАИ. Вуз по поручению института развития образования РТ должен «оказать услуги по обеспечению обучения одаренных детей по программам основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением предметов физико-математического и информационно-технологического профилей КНИТУ-КАИ». Срок оказания услуг — с 1 января по 31 декабря 2019 года. Стоимость услуг — 42 293 600 рублей. Процедура закупки завершена.

Напомним, ранее сообщалось о неожиданном повороте в уголовном деле об афере с госконтрактом КАИ на 95 млн рублей. 21 марта на допросе в Вахитовском райсуде Казани огласили объяснение ректора вуза Альберта Гильмутдинова, что в данный момент КНИТУ-КАИ «затрудняется подтвердить или опровергнуть факт нанесения ущерба образовательному учреждению или бюджету РФ в рамках выполнения госконтракта».