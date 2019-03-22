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КНИТУ-КАИ в суде отказался признавать себя потерпевшим

07:30, 22.03.2019 8
КНИТУ-КАИ в суде отказался признавать себя потерпевшим
Фото: Реальное время/ Максим Платонов

Неожиданный поворот в уголовном деле об афере с госконтрактом КАИ на 95 млн рублей. Накануне на допросе в Вахитовском райсуде Казани огласили объяснение ректора вуза Альберта Гильмутдинова, что в данный момент КНИТУ-КАИ «затрудняется подтвердить или опровергнуть факт нанесения ущерба образовательному учреждению или бюджету РФ в рамках выполнения госконтракта».

Эту позицию ректора до суда довела его советник по юридическим вопросам Татьяна Ксензова, передает журналист «Реального времени». В ходе следствия именно Ксензову признали представителем потерпевшего в данном уголовном деле. Вчера она заявила — из вуза увольняется, перед чем официально уполномочена довести позицию руководства.

Из сказанного ей следовало: по мнению руководства вуза, никто из работников КАИ ущерба не наносил. А представленные исполнителем ООО «Нур-тех» результаты работ на протяжении нескольких лет подвергались проверке со стороны представителя заказчика.

«Выполнение задач, предусмотренных госконтрактом, подтверждено патентом на изобретение «Способ получения полимерных композиционных материалов с нанонаполнителями и установка для его осуществления», — продолжила Ксензова. По ее словам, разработчиками «получен полимерный композиционный наномодифицированный материал с улучшенными физико-техническими свойствами» и, как подтверждает патент, «технология не имеет мировых аналогов».

Также советник ректора заявила: исполнители контракта получили изделие, полностью соответствующее характеристикам техзадания. А на баланс КАИ 24 июня 2013 года была принята линия нестандартного технологического оборудования стоимостью 51 434 900 рублей.

Напомним, по версии ГСУ МВД Татарстана, при исполнении в КАИ госконтракта похищены были все 95 миллионов рублей, полученные от Минобрнауки РФ на разработку технологии и оборудования для производства так называемой нанодоски. Под суд пошли бывший гендиректор ООО «Нур-тех» Марат Галеев, директор компании «Нур» Загир Исрафилов и завкафедрой КАИ Виктор Гуреев. Вину они не признают.

ОбществоОбразованиеБизнесПроисшествияЭкономикаБюджет Татарстан
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комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 22 марта
    Патент это отлично - наверное в очередь стоят мировые производители полимерной доски на покупку казанского патента.

    Надо срочно продавать патент в США, Германию, Японию и другие страны.
    Миллионов за 100.
    Долларов.
    И тем самым окупить все затраты и выйти в прибыль.
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  • Анонимно 22 марта
    Сложное дело.
    Создание оборудование и технологии очень трудоемкое дело.
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  • Анонимно 22 марта
    Заявление в полицию не писали, а основание возбуждения уголовного дела - рапорт опера. Вот так и показатели дутые делаются, а человек более года под арестом!!!
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    Анонимно 22 марта
    Судя по публикациям в прессе, основанием был кредит, взятый Исрафиловым под поручительство известного певца. Уж больно рьяно взялись. А дальше, в поисках зацепок по бухгалтерии, наткнулись на госконтракт. На госконтракте же всегда можно к чему-нибудь прицепиться, вспомните директора КБ Симонова. Который, кстати, уже на свободе и вновь вполне себе руководит КБ. Гуреева, думаю, прицепили для добавления резонансности ("ученые-жулики") и для утяжеления обвинения ("орг.группа, по предв.сговору" и т.п.)
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    Анонимно 22 марта
    кредит это вообще другая тема
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  • Анонимно 22 марта
    Прокурор на жалобы адвокатов не отреагировал, скинул дело в суд. Как теперь судья выкручиваться будет? Его же явно крайним делают. А если судья не выкрутится - дело уйдет выше, ведь дойдут же вплоть до ВС РФ. А оттуда уже и ответка прилететь может. Вообще сюр какой-то - дело без потерпевшего.
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  • Анонимно 22 марта
    доска в итоге получена, материал возник с нанокомпонентами и запатентован, проректор задержан в результате всех экспериментов - его научная и реальная жизнь в авиационном сообществе поставлена под угрозу ликвидации... а ущерба никому не нанес... а репутацию удержать очень трудно в таких обстоятельствах...
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    Анонимно 22 марта
    Именно. Но ведь ГСУ в случае чего ни за что не отвечает. Погоны не снимут, под суд не отдадут. А вот Гурееву даже самый легкий, но обвинительный приговор ставит крест на карьере вузовского ученого. Но кого это волнует, кроме него самого, его коллег и друзей? Ну и репутацию не так-то просто угробить. Ведь в научно-техническом сообществе Татарстана и России его знают и верят ему. В отличие от...
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