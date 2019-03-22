КНИТУ-КАИ в суде отказался признавать себя потерпевшим

Фото: Реальное время/ Максим Платонов

Неожиданный поворот в уголовном деле об афере с госконтрактом КАИ на 95 млн рублей. Накануне на допросе в Вахитовском райсуде Казани огласили объяснение ректора вуза Альберта Гильмутдинова, что в данный момент КНИТУ-КАИ «затрудняется подтвердить или опровергнуть факт нанесения ущерба образовательному учреждению или бюджету РФ в рамках выполнения госконтракта».

Эту позицию ректора до суда довела его советник по юридическим вопросам Татьяна Ксензова, передает журналист «Реального времени». В ходе следствия именно Ксензову признали представителем потерпевшего в данном уголовном деле. Вчера она заявила — из вуза увольняется, перед чем официально уполномочена довести позицию руководства.

Из сказанного ей следовало: по мнению руководства вуза, никто из работников КАИ ущерба не наносил. А представленные исполнителем ООО «Нур-тех» результаты работ на протяжении нескольких лет подвергались проверке со стороны представителя заказчика.

«Выполнение задач, предусмотренных госконтрактом, подтверждено патентом на изобретение «Способ получения полимерных композиционных материалов с нанонаполнителями и установка для его осуществления», — продолжила Ксензова. По ее словам, разработчиками «получен полимерный композиционный наномодифицированный материал с улучшенными физико-техническими свойствами» и, как подтверждает патент, «технология не имеет мировых аналогов».

Также советник ректора заявила: исполнители контракта получили изделие, полностью соответствующее характеристикам техзадания. А на баланс КАИ 24 июня 2013 года была принята линия нестандартного технологического оборудования стоимостью 51 434 900 рублей.

Напомним, по версии ГСУ МВД Татарстана, при исполнении в КАИ госконтракта похищены были все 95 миллионов рублей, полученные от Минобрнауки РФ на разработку технологии и оборудования для производства так называемой нанодоски. Под суд пошли бывший гендиректор ООО «Нур-тех» Марат Галеев, директор компании «Нур» Загир Исрафилов и завкафедрой КАИ Виктор Гуреев. Вину они не признают.