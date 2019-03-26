Региональный министр вступился за учительницу из Барнаула, уволившуюся из-за фото в купальнике

Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за преподавателя из Барнаула, которой пришлось уволиться из школы из-за фотографии в купальнике.

Ранее учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, увлекающаяся зимним плаванием, опубликовала фотографию, где она в закрытом купальнике сидит на турнике в мороз. Снимок вызвал недовольство у матери одного из учеников барнаульской школы.

По словам 38-летнего педагога, после этого к ней начали «докапываться» коллеги по работе, в результате чего ей пришлось уволиться из образовательного учреждения, передает НТВ.

Максим Костенко поддержал учительницу, отметив, что сегодня школам крайне необходимы учителя, пропагандирующие здоровый образ жизни. Он также добавил, что пригласил Кувшинникову к себе на прием, пообещав, что ведомство найдет для нее достойную вакансию.

Напомним, ранее в Дагестане отстранили от работы учителя, избившего школьника во время урока.