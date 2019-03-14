В Дагестане отстранили от работы учителя, избившего школьника во время урока

Школьный учитель в Дагестане временно отстранен от должности из-за инцидента с избиением ученика во время урока.

Видеозапись конфликта опубликована в соцсетях. На ней видно, как преподаватель наносит удар линейкой ребенку, при этом используя в своей речи нецензурные выражения.

По данному факту СК инициировал проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Учитель и директор школы отстранены от занимаемых должностей до завершения следственных мероприятий, сообщили в региональном министерстве образования.

В ведомстве также установили, что видео было снято в октябре 2018 года.

Напомним, ранее в Сети появилось видео конфликта между школьницей и учителем на уроке в Тольятти.