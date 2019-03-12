Минтруд России назвал сферы с переизбытком работников с высшим образованием

Фото: Олег Тихонов

Министерство труда и социальной защиты России сообщило, что в сфере бизнеса и администрации наблюдается переизбыток специалистов с высшим образованием.

В ведомстве отмечают, что количество высококвалифицированных безработных в этой области преобладает над количеством вакансий.

В обществе считают, что работать в указанной сфере престижно. Однако, по мнению экспертов, через 20 лет спрос на выпускников технических колледжей будет только расти, а людям с менеджерскими, финансовыми, экономическими дипломами придется сложно, пишет RT.

Ранее Минтруд рассказал о наиболее востребованных профессиях. Следом эксперты сервиса Rabota.ru назвали топ-10 самых редких и необычных профессий в России.