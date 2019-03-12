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Минтруд России назвал сферы с переизбытком работников с высшим образованием

07:59, 12.03.2019 1
Минтруд России назвал сферы с переизбытком работников с высшим образованием
Фото: Олег Тихонов

Министерство труда и социальной защиты России сообщило, что в сфере бизнеса и администрации наблюдается переизбыток специалистов с высшим образованием.

В ведомстве отмечают, что количество высококвалифицированных безработных в этой области преобладает над количеством вакансий.

В обществе считают, что работать в указанной сфере престижно. Однако, по мнению экспертов, через 20 лет спрос на выпускников технических колледжей будет только расти, а людям с менеджерскими, финансовыми, экономическими дипломами придется сложно, пишет RT.

Ранее Минтруд рассказал о наиболее востребованных профессиях. Следом эксперты сервиса Rabota.ru назвали топ-10 самых редких и необычных профессий в России.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12 марта
    Ха-ха-ха!!!!
    К чему шли все эти годы, вот скоро к этому и придем!!!!)))))
    Нам нужны мастеровые люди, а точнее начиная от простого слесаря и заканчивая доктором наук!!!!!!!!
    А не эти болтуны и пустозвоны (менеджере и всякого рода нечисть)!!!!!


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