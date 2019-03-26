Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» в 1,2 млн раз

Виктор Вексельберг увеличил уставный капитал принадлежащего ему на 100% ООО «Ренова» почти в 1,3 млн раз. Он вырос с 28 тысяч до 35,78 млрд рублей.

Эксперты считают, что таким образом бизнесмен готовится перерегистрировать головную компанию группы в России, пишут «Ведомости». Также возможно Вексельберг пытается минимизировать последствия американских санкций, оформляет строительные проекты на головную компанию. Среди объяснений также фигурируют налоговая оптимизация и подготовка к реализации крупного проекта.

Ряд опрошенных газетой экспертов предположили, что предприниматель намерен зарегистрировать головную компанию в российском офшоре.

С 6 июля 2018 г. ООО «Ренова» владеет 99,99% в ООО «Ренова актив» и ООО «Ренова-холдинг рус». Через две структуры контролируются российские активы бизнесмена. Среди них «Золото Камчатки», «Оргсинтез», «Кортрос холдинг» и другие.