Управляющий пермского «ЗУМК-Инжиниринг» потребовала расторгнуть сделку с узбекским предприятием на $6 млн

Конкурсный управляющий ООО «ЗУМК-Инжиниринг» Анастасия Метла объявила об оспаривании сделки с ООО «Дехканабадский калийный завод». Размер сделки оценивается в $6,1 млн.

Соответствующее заявление в арбитражный суд было подано 22 марта, передает business-class.su.

Пермское ООО «ЗУМК-Инжиниринг» входит в ГП ЗУМК (Западно-Уральский машиностроительный концерн). Сейчас компания банкротится. С 2007 года она занимается строительством калийных шахт в Узбекистане и Казахстане. Однако в 2013 году между концерном и его узбекскими партнерами начался конфликт.

В феврале 2014 года ЗУМК остановил опытно-промышленную добычу калия для Дехканабадского калийного завода. Но работы по строительству второй очереди предприятия не были приостановлены. Владелец группы предприятий Александр Поздеев отправился в Узбекистан, чтобы урегулировать конфликт, однако был задержан по подозрению в финансовых нарушениях при строительстве калийного завода. Предпринимателя освободили при содействии МИД РФ.