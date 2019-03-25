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Россия не будет направлять наблюдателей на выборы на Украине

11:45, 25.03.2019 1
Россия не будет направлять наблюдателей на выборы на Украине
Фото: pixabay.com

Россия не будет направлять наблюдателей на выборы президента Украины. О этом сообщили в МИД РФ.

«Дискриминационные шаги украинских властей на практике лишают российских экспертов возможности принять участие в наблюдательной миссии БДИПЧ. В складывающихся условиях Российская Федерация вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования», — говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

Ранее украинская Центральная избирательная комиссия отказала Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в регистрации россиян международными наблюдателями на выборах президента Украины.

В выборах президента Украины примет участие рекордное количество кандидатов. Голосование состоситя 31 марта.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 25 марта
    так не пускают же нас. а так бы с удовольствием отправили бы.
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