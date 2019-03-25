Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Бумага была подписана в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Последний назвал день подписания документа историческим, пишет RT.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о необходимости признать Голанские высоты за Израилем. На эту территорию также претендует Сирия.ОбществоВласть
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