Новости общества

08:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Кремле прокомментировали идею Трампа о признании Голанских высот за Израилем

12:59, 22.03.2019
В Кремле прокомментировали идею Трампа о признании Голанских высот за Израилем
Фото: flickr.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о необходимости признать Голанские высоты за Израилем. На эту территорию также претендует Сирия.

По словам представителя Кремля, подобные призывы могут дестабилизировать и так напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. Он отметил, что идея Трампа не будет способствовать ее урегулированию.

Песков также выразил надежду, что призыв Трампа так им и останется, пишет «Интерфакс».

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров