В Кремле прокомментировали идею Трампа о признании Голанских высот за Израилем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о необходимости признать Голанские высоты за Израилем. На эту территорию также претендует Сирия.



По словам представителя Кремля, подобные призывы могут дестабилизировать и так напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. Он отметил, что идея Трампа не будет способствовать ее урегулированию.

Песков также выразил надежду, что призыв Трампа так им и останется, пишет «Интерфакс».