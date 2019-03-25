В Верховном суде РТ допросили свидетелей по делу обвиняемых в убийстве студента из Чада

В Верховном суде Татарстана прошло заседание с участием присяжных по делу Руслана Архипова, Романа Халилова, Ростислава Малахова (ранее известный как Петр Ермолаев) и Аделя Аскарова, обвиняемых в убийстве студента из Чада. Об этом передает корреспондент «Реального времени».

Стороны допросили двух свидетелей — Тимура Колыгина и Полину Бурнашевскую. Первый свидетельствовал о том, что 19 декабря 2016 года его избили двое неизвестных и третий снимал действия на камеру. На заседании присяжным и участникам суда показали видео, на котором потерпевший узнал себя.



Бурнашевская была одноклассницей Ермолаева. Опознать его среди подсудимых она не смогла.

Напомним, трех фигурантов уголовного дела экстремистского сообщества «Нацподполье России» обвиняют в убийстве студента из Республики Чад, а кроме того, в серии нападений на неславян и поджоге автомобиля с номерами Киргизии.

Трое из них ранее признавали вину частично, на данный момент от этих показаний отказываются. Подробности — в материале «Реального времени».