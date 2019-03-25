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Прокуратура Зеленодольска подала иск к исполняющему обязанности гендиректора мясокомбината «Даль-Кама»

14:31, 25.03.2019 1
Прокуратура Зеленодольска подала иск к исполняющему обязанности гендиректора мясокомбината «Даль-Кама»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Зеленодольская городская прокуратура подала исковое заявление к исполняющему обязанности генерального директора «Зеленодольский мясоперерабатывающий комбинат «Даль-Кама» Руслану Хамадишину. Информация размещена в системе «Электронное правосудие».

Исковое заявление о привлечении к административной ответственности подано 22 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что управление Росприроднадзора по РТ продолжает проверку Зеленодольского мясокомбината «Даль-Кама» на соблюдение природоохранного законодательства. По итогам публикации нашего издания 11 февраля представители службы совместно с сотрудниками Следкома РТ выехали проверить захоронение 80 тонн испорченного куриного мяса на предприятии. Тухлятину обнаружили, было возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с экологически опасными отходами (ч. 1 ст. 247 УК РФ). Назначена судебная экологическая экспертиза для оценки нанесенного вреда окружающей среде — берег Волги находится менее чем в 100 метрах от места захоронения.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 25 марта
    И всё на этом?) Договорились на административке?)
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