Прокуратура Зеленодольска подала иск к исполняющему обязанности гендиректора мясокомбината «Даль-Кама»

Зеленодольская городская прокуратура подала исковое заявление к исполняющему обязанности генерального директора «Зеленодольский мясоперерабатывающий комбинат «Даль-Кама» Руслану Хамадишину. Информация размещена в системе «Электронное правосудие».

Исковое заявление о привлечении к административной ответственности подано 22 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что управление Росприроднадзора по РТ продолжает проверку Зеленодольского мясокомбината «Даль-Кама» на соблюдение природоохранного законодательства. По итогам публикации нашего издания 11 февраля представители службы совместно с сотрудниками Следкома РТ выехали проверить захоронение 80 тонн испорченного куриного мяса на предприятии. Тухлятину обнаружили, было возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с экологически опасными отходами (ч. 1 ст. 247 УК РФ). Назначена судебная экологическая экспертиза для оценки нанесенного вреда окружающей среде — берег Волги находится менее чем в 100 метрах от места захоронения.