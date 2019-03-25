Бывший вице-премьер Пермского края лишилась поста в Приморье из-за финансовых нарушений
Глава департамента образования и науки Приморского края Надежда Кочурова освобождена от должности из-за выявленных нарушений при доведении лимитов финансирования до муниципалитетов.
По словам главы региона Олега Кожемяко, департамент не довел вовремя и в полном объеме лимиты по ряду муниципальных образований — «вместо запланированных 81 млн рублей было доведено только 49,9 млн рублей».
«Из-за этого возникли задержки в перечислении заработной платы и стипендий, это недопустимо!» — цитирует губернатора его пресс-служба.
Он добавил, что лично принял решение отстранить от поста Кочурову.
Добавим, Надежда Кочурова является уроженкой Перми. С 2012 по 2015 год занимала кресло заместителя председателя правительства Пермского края по социальным вопросам.
Напомним, ранее губернатор Пермского края провел кадровые перестановки в региональном кабмине.ОбществоВласть
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