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В ОЭЗ «Алабуга» в этом году откроют пять новых производств за 7 млрд рублей

12:47, 22.03.2019
В ОЭЗ «Алабуга» в этом году откроют пять новых производств за 7 млрд рублей
Фото: Максим Платонов

В этом году в особой экономической зоне «Алабуга» собираются открыть пять новых производств с инвестициями в размере 7 млрд рублей.

Как сообщил в интервью ИА «Татар-информ» гендиректор ОЭЗ Тимур Шагивалеев, самый дорогой проект принадлежит ООО «Август-Алабуга», которое будет производить средства защиты растений, а также полимерную тару для их упаковывания. Инвестиции составят 3,5 млрд рублей.

Еще 1,6 млрд рублей вложит ООО «Транснефть-Синтез» в производство противотурбулентных присадок.

Ранее сообщалось, что турецкая компания «Джошкуноз Алабуга» намерена поставлять детали для российских премиум-автомобилей Aurus, которые также должны собираться в ОЭЗ «Алабуга».

Промышленность Татарстан
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