Рогозин временно запретил строительство второй очереди космодрома Восточный

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин запретил начинать работы по строительству второй очереди космодрома Восточный до того, как будет готова проектная документация. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».



«Я запретил выходить рабочим на стройку, пока нет готовой рабочей и проектной документации», — цитирует Рогозина ТАСС.

При этом глава «Роскосмоса» добавил, что реальных работ на Восточном в 2018 году не было, а были только пуски ракет.



По словам Рогозина, строительство объектов первой очереди космодрома Восточный фактически завершено, однако на них пока нет необходимой документации.

Ранее Рогозин сообщил, что «Роскосмос» получил средства для строительства второй очереди космодрома Восточный.