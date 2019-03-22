Сборная России проиграла команде Бельгии в матче отборочного турнира Евро-2020

Футболисты сборной России уступили команде Бельгии в первом туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Встреча группы I состоялась в Брюсселе и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В составе бельгийцев дублем отметился Эден Азар (45-я минута с пенальти и 88-я), еще один гол забил Юри Тилеманса (14-я). За сборную России отличился Денис Черышев (16-я).

На 90-й минуте судья удалил с поля полузащитника россиян Александра Головина, показав ему вторую желтую карточку.

Во втором туре квалификации сборная России 24 марта сыграет на выезде с командой Казахстана, которая в первом туре обыграла шотландцев со счетом 3:0.

Ранее тренерский штаб сборной России назвал заявку на отборочные матчи чемпионата Европы — 2020. Всего в список вошли 26 футболистов.