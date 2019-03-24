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В самолет, летевший по маршруту Казань — Сочи, попала молния

12:15, 24.03.2019
В самолет, летевший по маршруту Казань — Сочи, попала молния
Фото: realnoevremya.ru

В фюзеляж самолета, который летел по маршруту Казань — Сочи, при заходе на посадку в аэропорту Адлера попала молния, сообщает телеканал «Рен ТВ».

Это произошло 23 марта около 6 утра. Из-за инцидента было принятое решение отменить рейс Сочи — Москва.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет компании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Саратов, не смог приземлиться в пункте назначения из-за плохой погоды и в итоге сел на запасном аэродроме в Волгограде. Воздушное судно приземлилось в 13.14 (12.14 мск) 23 марта. На борту были 73 пассажира.

ОбществоБизнесТранспорт Татарстан
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