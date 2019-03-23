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Самолет, летевший из Москвы, не смог сесть в Саратове из-за непогоды и приземлился в Волгограде

14:56, 23.03.2019
Самолет, летевший из Москвы, не смог сесть в Саратове из-за непогоды и приземлился в Волгограде
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Самолет компании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Саратов, не смог приземлиться в пункте назначения из-за плохой погоды и в итоге сел на запасном аэродроме в Волгограде.

Воздушное судно приземлилось в 13.14 (12:14 мск). На борту были 73 пассажира. Как пишет ТАСС, кто-то из них полетит обратно в Москву, а кто-то, возможно, автобусом поедет в Саратов

Напомним, 5 марта, аэропорт Саратова работал с перебоями из-за тумана и снегопада.

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