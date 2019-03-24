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В Башкирии ждут усиление ветра до 20 м/с

11:56, 24.03.2019
В Башкирии ждут усиление ветра до 20 м/с
Фото: 16.mchs.gov.ru

В Башкирии вечером 24 марта прогнозируется усиление ветра до 15—20 м/с, сообщает ИА «Башинформ».

Об изменениях предупреждает республиканское МЧС. С 20 часов 24 марта до 20 часов 25 марта прогнозируется облачная погода. Ночью ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь.

Напомним, ранее в Уфе прошел смотр готовности сил и средств башкирской территориальной подсистемы РСЧС, привлекаемых к проведению действий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья. Мероприятие состоялось перед стадионом «Уфа Арена» утром 21 марта. Среди техники были представлены судно на воздушной подушке «Хивус», колесный снегоболотоход «Трэкол-39445Д», пожарная автоцистерна «ПАНРК» и другие.

Общество Башкортостан
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