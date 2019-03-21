В Уфе состоялся смотр готовности средств региональной подсистемы РСЧС
В Уфе прошел смотр готовности сил и средств башкирской территориальной подсистемы РСЧС, привлекаемых к проведению действий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья.
Мероприятие состоялось перед стадионом «Уфа Арена» утром 21 марта. Среди техники были представлены судно на воздушной подушке «Хивус», колесный снегоболотоход «Трэкол-39445Д», пожарная автоцистерна «ПАНРК» и другие.
Всего в смотре сил и средств были задействованы 218 человек, 89 единиц техники и 28 служб города, рассказали в ГУ МЧС по Башкирии.
По итогам смотра определено, что спасатели полностью готовы к периоду весеннего половодья.
Ранее сообщалось, что создание Системы-112 в России обошлось на 4 млрд рублей дороже запланированного.
Справка
РСЧС – это сокращенное название «Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». РСЧС объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах.
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