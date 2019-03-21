В Уфе состоялся смотр готовности средств региональной подсистемы РСЧС

Фото: ГУ МЧС по Башкирии

В Уфе прошел смотр готовности сил и средств башкирской территориальной подсистемы РСЧС, привлекаемых к проведению действий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья.

Мероприятие состоялось перед стадионом «Уфа Арена» утром 21 марта. Среди техники были представлены судно на воздушной подушке «Хивус», колесный снегоболотоход «Трэкол-39445Д», пожарная автоцистерна «ПАНРК» и другие.

Всего в смотре сил и средств были задействованы 218 человек, 89 единиц техники и 28 служб города, рассказали в ГУ МЧС по Башкирии.

По итогам смотра определено, что спасатели полностью готовы к периоду весеннего половодья.

Ранее сообщалось, что создание Системы-112 в России обошлось на 4 млрд рублей дороже запланированного.