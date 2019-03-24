Эксперты выяснили, на чем россияне чаще всего экономят в путешествии

Чаще всего российские туристы в поездках экономят на авиабилетах, мобильной связи, экскурсиях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование сервиса по поиску авиабилетов Aviasales.

В первую очередь жители России стараются не переплачивать за перелет и выбирают билеты без багажа, рейсы лоукостеров. Такой позиции придерживаются примерно 50% опрошенных. Среди популярных способов экономии — мобильная связь. 15% опрошенных готовы пожертвовать мобильной связью за границей.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль, Венгрия и Португалия возглавили список стран, перед отправлением в которые российские туристы особенно охотно покупают и базовую, и медицинскую страховку, сообщает «РИА Новости». Специалисты сервиса путешествий Tutu.ru затруднились объяснить, почему именно в эти страны чаще всего покупается страховка.