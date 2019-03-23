Специалисты назвали страны, перед вылетом в которые российские туристы чаще всего покупают страховку

Израиль, Венгрия и Португалия возглавили список стран, перед отправлением в которые российские туристы особенно охотно покупают и базовую, и медицинскую страховку, сообщает «РИА-Новости».

Специалисты сервиса путешествий Tutu.ru затруднились объяснить, почему именно в эти страны чаще всего покупается страховка.

Напомним, ранее Федеральное агентство по туризму РФ (Ростуризм) поддержало инициативу Минтранса об обнулении НДС для внутренних авиаперевозок, включая рейсы через Москву. В ведомстве считают это «одной из важных мер для предотвращения роста тарифов на авиабилеты». Кроме того, в Ростуризме полагают, что обнуление НДС для внутренних авиаперевозок будет способствовать росту потока на внутреннем рынке.