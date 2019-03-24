Серена Уильямс снялась с турнира в Майами из-за травмы

Серене Уильямс пришлось сняться с турнира Miami Open из-за травмы левого колена, которую неожиданно обнаружили, сообщает «Интерфакс».

Травма Уильямс не давала о себе знать до сегодняшнего дня. При этом накануне американская теннисистка обыграла Ребекку Петерсон. Когда травма была получена, пока неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что американскую теннисистку Серену Уильямс оштрафовали на $17 тыс. за поведение в финальном матче US Open с японкой Наоми Осакой. Так, на $10 тыс. спортсменку оштрафовали за словесное оскорбление рефери, на $4 тыс. за подсказки тренера и на $3 тыс. за сломанную ракетку, сообщает RT со ссылкой на Associated Press.