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Серену Уильямс оштрафовали на $17 тысяч за поведение в финале US Open

22:25, 09.09.2018
Серену Уильямс оштрафовали на $17 тысяч за поведение в финале US Open
Фото: ru.wikipedia.org / Yann Caradec

Американскую теннисистку Серену Уильямс оштрафовали на $17 тыс. за поведение в финальном матче US Open с японкой Наоми Осакой.

Так, на $10 тыс. спортсменку отштрафовали за словесное оскорбление рефери, на $4 тыс. за подсказки тренера и на $3 тыс. за сломанную ракетку, сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

Матч между Осакой и Уильямс закончился со счетом 6:2, 6:4. В итоге японка впервые в своей карьере выиграла турнир серии Большого шлема. По ходу матча американка назвала судью вором и лжецом, после того как получила предупреждение за подсказки тренера.

Ранее Уильямс возглавила топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes.

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