Серену Уильямс оштрафовали на $17 тысяч за поведение в финале US Open

Американскую теннисистку Серену Уильямс оштрафовали на $17 тыс. за поведение в финальном матче US Open с японкой Наоми Осакой.

Так, на $10 тыс. спортсменку отштрафовали за словесное оскорбление рефери, на $4 тыс. за подсказки тренера и на $3 тыс. за сломанную ракетку, сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

Матч между Осакой и Уильямс закончился со счетом 6:2, 6:4. В итоге японка впервые в своей карьере выиграла турнир серии Большого шлема. По ходу матча американка назвала судью вором и лжецом, после того как получила предупреждение за подсказки тренера.

Ранее Уильямс возглавила топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes.