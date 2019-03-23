«Зенит-Казань» обыграл «Динамо-ЛО»
«Зенит-Казань» обыграл «Динамо-ЛО»в 26-м туре чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
Матч прошел в Казани и завершился со счетом 3:0 (25:14; 25:22; 25:18).
Ранее «Зенит» прошел четвертьфинальный этап Лиги чемпионов, обыграв на своей площадке польский «Гданьск» в «золотом» сете. В полуфинале еврокубкового турнира казанцы сыграют с итальянской «Перуджей», за которую выступает кубинец Вильфредо Леон.СпортВолейбол Татарстан
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