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«Зенит-Казань» обыграл «Динамо-ЛО»

20:38, 23.03.2019
«Зенит-Казань» обыграл «Динамо-ЛО»
Фото: zenit-kazan.com

«Зенит-Казань» обыграл «Динамо-ЛО»в 26-м туре чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

Матч прошел в Казани и завершился со счетом 3:0 (25:14; 25:22; 25:18).

Ранее «Зенит» прошел четвертьфинальный этап Лиги чемпионов, обыграв на своей площадке польский «Гданьск» в «золотом» сете. В полуфинале еврокубкового турнира казанцы сыграют с итальянской «Перуджей», за которую выступает кубинец Вильфредо Леон.

СпортВолейбол Татарстан
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