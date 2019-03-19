Волейболисты казанского «Зенита» вышли в полуфинал Лиги чемпионов

Казанский «Зенит» проиграл польскому «Гданьску» во втором матче 1/4 финала мужской волейбольной Лиги чемпионов, но после выиграл «золотой» сет и вышел в полуфинал.

Встреча прошла в Казани и завершилась поражением хозяев площадки со счетом 2:3 (23:25; 23:25; 25:23; 29:27; 15:17). После этого счет в серии стал 1:1. Поэтому победитель определялся в «золотом» сете, который закончился со счетом 15:12 в пользу казанского клуба.

Напомним, что в первом матче между этими командами сильнее оказался «Зенит-Казань». При этом казанцы смогли переиграть польских волейболистов только на тай-брейке.