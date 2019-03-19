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Волейболисты казанского «Зенита» вышли в полуфинал Лиги чемпионов

22:16, 19.03.2019 2
Волейболисты казанского «Зенита» вышли в полуфинал Лиги чемпионов
Фото: zenit-kazan.com

Казанский «Зенит» проиграл польскому «Гданьску» во втором матче 1/4 финала мужской волейбольной Лиги чемпионов, но после выиграл «золотой» сет и вышел в полуфинал.

Встреча прошла в Казани и завершилась поражением хозяев площадки со счетом 2:3 (23:25; 23:25; 25:23; 29:27; 15:17). После этого счет в серии стал 1:1. Поэтому победитель определялся в «золотом» сете, который закончился со счетом 15:12 в пользу казанского клуба.

Напомним, что в первом матче между этими командами сильнее оказался «Зенит-Казань». При этом казанцы смогли переиграть польских волейболистов только на тай-брейке.

СпортВолейбол Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 19 марта
    Реальное время, а про "золотой" сет вы ничего не слышали?;)
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  • Анонимно 19 марта
    Это ужас, а не волейбол! Какие-то судороги, а не игра. Столько ошибок на подаче не бывает даже в играх детей младшего возраста! Просто нет сил, чтобы порадоваться победе Зенита.
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