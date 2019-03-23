«Татнефть» ведет переговоры по участию в совместных проектах в Казахстане, Узбекистане, Ираке

Фото: пресс-служба «Татнефти»

В Казани прошло очередное заседание совета директоров «Татнефти», сообщается на официальном портале компании.

На заседании рассмотрели итоги исполнения бюджета за два месяца 2019 года. Утвержден бюджет на апрель и второй квартал нынешнего года. Сейчас идут переговоры по участию компании в совместных проектах в Казахстане, Узбекистане, Ираке. В течение 2019 года «Татнефть» ожидает получить прирост запасов за пределами Татарстана в объеме 3,8 млн тонн нефти.

Напомним, ранее сообщалось, что нефтегазодобывающее управление «Нурлатнефть», которое входит в ПАО «Татнефть», возместило причиненный окружающей среде вред из-за разлива нефти в размере 243 тыс. рублей. Установлено, что 24 января при проведении работ по замене запорной арматуры в цехе №1 по добыче нефти и газа «Нурлатнефти» в 200 метрах от реки Минчушки и недалеко от деревни Русская Менча Нурлатского района РТ произошел разлив нефтепродуктов. В результате произошло загрязнение реки и земель на площади 87 кв. метров.