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Нефтегазодобывающее управление «Татнефти» выплатило 243 тыс. рублей ущерба за разлив нефти

16:04, 20.03.2019
Нефтегазодобывающее управление «Татнефти» выплатило 243 тыс. рублей ущерба за разлив нефти
Фото: пресс-служба «Татнефти»

Нефтегазодобывающее управление «Нурлатнефть», которое входит в ПАО «Татнефть, возместило причиненный окружающей среде вред в размере 243 тыс. рублей из-за разлива нефти.

Установлено, что 24 января при проведении работ по замене запорной арматуры в цехе №1 по добыче нефти и газа «Нурлатнефти» в 200 метрах от реки Минчушки и недалеко от деревни Русская Менча Нурлатского района РТ произошел разлив нефтепродуктов. В результате произошло загрязнение реки и земель на площади 87 кв. метров.

По результатам проверки в отношении виновного должностного лица нефтедобывающего предприятия возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель), ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие экологической информации) и ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов), сообщает пресс-служба прокуратуры.

Предприятие выплатило штраф и рекультивировало загрязненный участок земли.

Происшествия Татарстан
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