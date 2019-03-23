Минюст и Минэкономразвития по поручению Медведева подготовят концепцию нового КоАП

Фото: Олег Тихонов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение подготовить к 1 июня концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях. Соответствующий документ размещен на официальном портале правительства РФ.

В поручении отмечается, что это нужно для «актуализации и систематизации правового регулирования в области административной ответственности». Подготовкой документа будут заниматься Минюст и Минэкономразвития.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что есть необходимость рассмотреть поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые ввели бы ответственность за отказ обслуживать клиентов пожилого возраста и инвалидов, сообщает «РИА Новости». На заседании правительства премьер-министр подчеркнул, что пенсионеры и инвалиды регулярно сталкиваются с тем, что им отказывают в обслуживании или предоставлении каких-либо услуг из-за их особых потребностей.