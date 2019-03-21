Медведев заявил о необходимости ввести ответственность за отказ обслуживать пенсионеров

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что есть необходимость рассмотреть поправки в кодекс об административных правонарушениях, которые ввели бы ответственность за отказ обслуживать клиентов пожилого возраста и инвалидов, сообщает «РИА Новости».

На заседании правительства премьер-министр подчеркнул, что пенсионеры и инвалиды регулярно сталкиваются с тем, что им отказывают в обслуживании или предоставлении каких-либо услуг из-за их особых потребностей.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственная дума РФ в четверг, 21 марта, на пленарном заседании приняла правительственный закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. Закон был подготовлен в рамках реализации послания президента России Владимира Путина. Устанавливается, что размер ежемесячной доплаты до прожиточного минимума пенсионера не подлежит пересмотру в связи с текущей индексацией пенсий и единовременных денежных выплат.