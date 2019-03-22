Минстрой Татарстана рассказал, где в 2019 году построят детсады с яслями

До конца 2019 года в Татарстане построят 27 детских садов примерно для 6 тысяч детей, сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

На строительство образовательных организаций выделено порядка 5,4 млрд рублей, из них около 1 млрд рублей — субсидии федерального бюджета. Строительство детских садов даст возможность обеспечить местами более 3 тысяч детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, а также предоставит 2,9 тысячи мест для детей от 3 до 7 лет. Детские сады построят в Арске, Кайбицком, Тукаевском, Лаишевском и других районах. По два новых объекта появятся в Альметьевске и Нижнекамске. Шесть детских садов построят в Набережных Челнах и десять — в Казани (три из них построят в «Салават купере»).

Напомним, ранее сообщалось, что в 2019 году в Казани капитально отремонтируют 16 детских садов и лицей-интернат №2 на общую сумму 651,64 млн рублей.