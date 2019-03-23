Внуки маршалов Баграмяна и Конева собираются подать заявление в СК из-за шутки на ТНТ

Участницы шоу на ТНТ снова спровоцировали скандал с осквернением памяти участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, сообщает телеканал 360°.

Возмущение вызвал ролик шоу Comedy Woman, в котором Наталья Медведева рассказывает, как хоронила крысу в Кремлевской стене между Ежовым и Коневым. Внук маршала Баграмяна Иван Баграмян отмечает, что своим поведением участницы шоу оскорбили память всех, кто совершил подвиг во время Великой Отечественной. При этом он отметил, что могила Ежова находится не в Кремлевской стене, а на Донском кладбище. Участники фонда памяти полководцев Победы намерены обратиться с иском в СК, чтобы там приняли меры к каналу ТНТ.

Напомним, ранее казанский провозащитник Еркен Сарсембаев сообщил, что Генпрокуратура поручила прокуратуре Москвы организовать проверку на телеканале ТНТ после шутки о генерале Дмитрии Карбышеве. Проверка организована после его обращения в ведомство по факту негативного высказывания «экстремистского характера».