Прокуратура Москвы проверит телеканал ТНТ после шутки про Карбышева
Казанский провозащитник Еркен Сарсембаев сообщил, что Генпрокуратура поручила прокуратуре Москвы организовать проверку на телеканале ТНТ после шутки о генерале Дмитрии Карбышеве.
Проверка организована после его обращения в ведомство по факту негативного высказывания «экстремисткого характера».
Напомним, что шутка про Карбышева прозвучала в эфире шоу Comedy Woman еще в 2013 году. Тогда участница юмористической программы Наталья Медведева пошутила про «замерзший дух генерала Карбышева».
В феврале этого года внук Карбышева подал в Следственный комитет заявление на шоу Comedy Woman с требованием возбудить уголовное дело.
Справка
Генерал Дмитрий Карбышев погиб 18 февраля 1945 года. Его и других узников вывели на плац и облили холодной водой. Посмертно Карбышеву присвоили звание Героя Советского Союза.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым