Прокуратура Москвы проверит телеканал ТНТ после шутки про Карбышева

Казанский провозащитник Еркен Сарсембаев сообщил, что Генпрокуратура поручила прокуратуре Москвы организовать проверку на телеканале ТНТ после шутки о генерале Дмитрии Карбышеве.

Проверка организована после его обращения в ведомство по факту негативного высказывания «экстремисткого характера».

Напомним, что шутка про Карбышева прозвучала в эфире шоу Comedy Woman еще в 2013 году. Тогда участница юмористической программы Наталья Медведева пошутила про «замерзший дух генерала Карбышева».

В феврале этого года внук Карбышева подал в Следственный комитет заявление на шоу Comedy Woman с требованием возбудить уголовное дело.