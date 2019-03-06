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Прокуратура Москвы проверит телеканал ТНТ после шутки про Карбышева

17:59, 06.03.2019
Прокуратура Москвы проверит телеканал ТНТ после шутки про Карбышева
Фото: ru.wikipedia.org

Казанский провозащитник Еркен Сарсембаев сообщил, что Генпрокуратура поручила прокуратуре Москвы организовать проверку на телеканале ТНТ после шутки о генерале Дмитрии Карбышеве.

Проверка организована после его обращения в ведомство по факту негативного высказывания «экстремисткого характера».

Напомним, что шутка про Карбышева прозвучала в эфире шоу Comedy Woman еще в 2013 году. Тогда участница юмористической программы Наталья Медведева пошутила про «замерзший дух генерала Карбышева».

В феврале этого года внук Карбышева подал в Следственный комитет заявление на шоу Comedy Woman с требованием возбудить уголовное дело.

Справка

Генерал Дмитрий Карбышев погиб 18 февраля 1945 года. Его и других узников вывели на плац и облили холодной водой. Посмертно Карбышеву присвоили звание Героя Советского Союза.

Происшествия
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