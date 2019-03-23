Число погибших в результате циклона в Мозамбике увеличилось до 293

Число погибших в Мозамбике в результате наводнений, которые возникли на прошлой неделе из-за тропического циклона «Идай», возросло до 293 человек.

Премьер-министр республики Карлуш Агуштинью ду Рузариу рассказал, что стихийное бедствие затронуло 345 тыс. человек, передает агентство «Синьхуа».

Напомним, что циклон «Идаи» также затронул территорию Зимбабве. В этой стране погибли более 60 человек, пропавшими без вести числятся около 100 человек. Из-за наводнения смыты пять крупных мостов, доступ к пострадавшим затруднен.