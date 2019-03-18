Тропический циклон «Идаи» обрушился на Зимбабве

Более 60 человек погибли в Зимбабве из-за обрушившегося на страну тропического циклона «Идаи»,

Пропавшими без вести числятся около 100 человек, сообщает государственная телекомпания ZBC.

В настоящее время поисково-спасательные службы продолжают работать в провинции Маникаланд. Из-за наводнения смыты уже пять крупных мостов, доступ к пострадавшим затруднен.

Напомним, смерч в Турции перевернул автобус в аэропорту.