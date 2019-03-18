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Тропический циклон «Идаи» обрушился на Зимбабве

03:08, 18.03.2019
Тропический циклон «Идаи» обрушился на Зимбабве
Фото: pixabay.com

Более 60 человек погибли в Зимбабве из-за обрушившегося на страну тропического циклона «Идаи»,

Пропавшими без вести числятся около 100 человек, сообщает государственная телекомпания ZBC.

В настоящее время поисково-спасательные службы продолжают работать в провинции Маникаланд. Из-за наводнения смыты уже пять крупных мостов, доступ к пострадавшим затруднен.

Напомним, смерч в Турции перевернул автобус в аэропорту.

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