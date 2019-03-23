В Китае суд запретил выпуск копии кроссовера Range Rover Evoque
Компания Jaguar Land Rover выиграла судебное дело против китайской фирмы Jiangling Motor Holding, производящей модель Landwind X7, которая является нелицензионным «клоном» кроссовера Range Rover Evoque.
Согласно решению окружного суда Пекина производство и продажи Landwind X7 должны быть прекращены, а компания Jiangling Motor Holding обязана выплатить Jaguar Land Rover материальную компенсацию, сообщает Automotive News.
Стоит отметить, что речь идет о версии Landwind X7 2014 года. Решение суда не касается версии Landwind X7, которая появились позже.
Ранее сообщалось, что в Китае появилась копия Bugatti Chiron стоимостью 300 тыс. рублей.ПромышленностьМашиностроение
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