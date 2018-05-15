Китайцы выпустили копию Bugatti Chiron стоимостью в 300 тысяч рублей

Bugatti Chiron выпустила свою копию от китайского производителя, теперь ее дубликат стоит примерно 300 тыс. рублей.

Оригинал является гиперкаром, но производители копии создали электрический автомобиль. Для управления этим автомобилем не нужно иметь в наличии права, это связано с тем, что автомобиль не может набирать большой скорости, объем двигателя составляет 3,5 л, а максимальная скорость 50 км/ч, сообщает Car.ru.



Напомним, ранее итальянская компания XEV и китайская Polymaker объединились для запуска в серийное производство двухместного электрокара, получившего название LSEV.