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Глава Минздрава РФ: около 40% смертей в России можно предотвратить

21:25, 22.03.2019
Глава Минздрава РФ: около 40% смертей в России можно предотвратить
Фото: government.ru

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что потенциально 41% смертей в России предотвратимы.

Этого можно добиться за счет информирования россиян о факторах риска, реализации мер, направленных на сокращение потребления алкоголя и табака, совершенствования медицинской профилактики и системы помощи, пояснила министр.

По словам Скворцовой, за 2018 год врачи смогли спасти на 6,6 тыс. жизней больше, чем годом ранее, передает ТАСС.

Глава Минздрава РФ напомнила, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» планируется дополнительно сохранять в 40 раз больше жизней россиян — около 230 тыс. жизней в год.

Ранее Вероника Скворцова рассказала, что для эффективной борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо информировать граждан о правильном поведении при первых признаках инсульта.

ОбществоМедицина
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