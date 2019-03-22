Глава Минздрава РФ: около 40% смертей в России можно предотвратить

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что потенциально 41% смертей в России предотвратимы.

Этого можно добиться за счет информирования россиян о факторах риска, реализации мер, направленных на сокращение потребления алкоголя и табака, совершенствования медицинской профилактики и системы помощи, пояснила министр.

По словам Скворцовой, за 2018 год врачи смогли спасти на 6,6 тыс. жизней больше, чем годом ранее, передает ТАСС.

Глава Минздрава РФ напомнила, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» планируется дополнительно сохранять в 40 раз больше жизней россиян — около 230 тыс. жизней в год.

Ранее Вероника Скворцова рассказала, что для эффективной борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо информировать граждан о правильном поведении при первых признаках инсульта.