Глава Минздрава РФ рассказала, как снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова обозначила основные факторы для эффективной борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По словам главы Минздрава, информирование населения о правильном поведении при первых признаках инсульта, а также информация, как правильно действовать в этой ситуации, позволит избежать многих осложнений.

«Наиболее эффективно можно помочь в первые 4,5 часа с момента появления первых симптомов. Объяснение населению, что не нужно ждать, а нужно тут же вызывать скорую помощь — это информирование, важное для решения проблемы», — цитирует ТАСС Скворцову.

Среди других немаловажных факторов — создание сети сосудистых центров в России и профилактика заболеваний, в том числе отказ от вредной пищи, курения и алкоголя.

Напомним, ранее Вероника Скворцова рассказала, когда в России прекратится эпидемия гриппа.