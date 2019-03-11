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Глава Минздрава РФ рассказала, как снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний

11:36, 11.03.2019 1
Глава Минздрава РФ рассказала, как снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний
Фото: government.ru

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова обозначила основные факторы для эффективной борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По словам главы Минздрава, информирование населения о правильном поведении при первых признаках инсульта, а также информация, как правильно действовать в этой ситуации, позволит избежать многих осложнений.

«Наиболее эффективно можно помочь в первые 4,5 часа с момента появления первых симптомов. Объяснение населению, что не нужно ждать, а нужно тут же вызывать скорую помощь — это информирование, важное для решения проблемы», — цитирует ТАСС Скворцову.

Среди других немаловажных факторов — создание сети сосудистых центров в России и профилактика заболеваний, в том числе отказ от вредной пищи, курения и алкоголя.

Напомним, ранее Вероника Скворцова рассказала, когда в России прекратится эпидемия гриппа.

ОбществоМедицина
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11 марта
    Самая эффективная профилактика это восстановление экологии, запрет работы предприятий которые не хотят соблюдать законов РФ по безопасности экологии и населения
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