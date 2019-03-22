Чубайс поручился за Калви в суде

Глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс рассказал, что поручился за основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви перед судом. Он отметил безупречную репутацию бизнесмена и назвал неприемлемым перевод «арбитражного конфликта в уголовную плоскость».

«Именно поэтому я в том числе был одним из тех, кто подписал поручительство за господина Калви, дал характеристику для суда. Есть основания надеяться, что в этом вопросе будет найдено справедливое решение», — сообщил Чубайс в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что в середине февраля силовики задержали основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. На следующий день он был арестован. Уголовное дело касается хищения 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Заявителем стал акционер банка Шерзод Юсупов.

В защиту предпринимателя выступили многие крупные фигуры в стране. О необходимости решить конфликт в арбитраже говорили и бизнес-омбудсмен Борис Титов, и глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Чубайс также уже высказывался в защиту Калви.