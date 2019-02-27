Путин поручил снизить ипотечную ставку до 8% и ниже

Президент России Владимир Путин поручил принять меры по снижению процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до 8% годовых и ниже.

Заниматься этим поручено правительству РФ совместно с Банком России. Доклад должен быть представлен до 15 января 2020 года, а далее — раз в полгода, следует из перечня поручений по реализации послания президента Федеральному собранию.

Также президент РФ поручил правительству заняться вопросом выплат для многодетных семей на частичное погашение ипотеки.

Выплата из федерального бюджета в размере 450 тыс. рублей пойдет в счет погашения кредита в случае рождения после 1 января 2019 года в таких семьях третьего ребенка или последующих детей.

