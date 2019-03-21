Володин дал поручение обсудить с банками снижение ставок по ипотеке

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутатам нужно обсудить с банковским сообществом вопрос снижения ставки по ипотечным кредитам до 8%, сообщает ИА «Regnum».

Об этом Володин заявил во время обсуждения законопроекта о предоставлении гражданам возможности получить ипотечные каникулы. Володин подчеркнул, что нужно либо снижать ипотечную ставку через решение банков, либо субсидировать ее для отдельных социальных групп.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах. Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что ипотечные каникулы будут распространены на тех, у кого уже есть ипотечные кредиты, и на тех, кто оформит их уже после вступления закона в силу.