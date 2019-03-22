Президент ФНЛ Ефремов: «Заявляю ответственно, проблемы «договорняков» у нас нет»

Фото: Пресс-служба ФНЛ

Президент ФНЛ Игорь Ефремов рассказал, как обстоят дела в лиге с договорными матчами и финансово неблагополучными командами.

— Лига, которой вы руководите уже больше восьми лет, — успешный проект или проблемный?



— Успешно-проблемный. С ФНЛ все хорошо, но было бы верхом наглости заявить, что у лиги нет проблем. Кто-то, может быть, считает их фундаментальными, а для меня это просто жизнь. Например, я знаю, что в марте где-нибудь обязательно нарисуется плохое поле, это неизбежно. Проблема? Конечно.



В первые три года у нас постоянно кто-то снимался: то «Алания», то Белгород, то Челны. Умные люди советуют не говорить о таких вещах вслух, но я в этом смысле фаталист: у нас уже пять лет все стабильно, начинаем и заканчиваем 20 командами. И оптимист: уверен, что мы на правильном пути. Не ФНЛ, а вообще футбол России.



Невозможно в принципе сравнивать состояние дел, с которого мы начинали, с сегодняшним. Хотя бы даже с точки зрения отношения к футболу. Вспомните, например, как энергично в недавнем прошлом раскручивались истории вокруг договорных матчей, — неважно, сколько там было правды и кривды, главное, что тема плодотворная, ей самое место на первой газетной полосе. Ну ладно, понимаем: волнительно, резонансно, для одних — рычаг, для других — отмазка, для третьих — бизнес. Мы крепко подумали и пошли на сотрудничество с букмекерами, вооружились договором раннего обнаружения и предотвращения договорных матчей, всех об этом предупредили и попросили в случае чего пенять на себя.

Последний выхлоп на эту тему — вспомните, когда он был? Я не вспомню.

— Вслух не говорят, за кулисами — сколько угодно.

— А как без этого? И до меня волны доходят. Признаюсь как на исповеди: я не хочу на борьбу со слухами о договорных матчах лучшие годы положить, это история точно не моей жизни. Но в отдельных случаях, когда подпольная информация реально мешает работе, мы включаем свои ресурсы, сопоставляем факты и обязательно выходим на результат — источник слухов, который к участникам матча отношения не имеет. Заявляю ответственно, как человек, вооруженный опытом и фактами: проблемы «договорняков» в ФНЛ нет, — приводит слова Ефремова «Матч ТВ».

Ранее «Реальное время» рассказывало, как обстоят дела у поволжских клубов в ФНЛ.