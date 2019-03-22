Следком просит о заочном аресте экс-руководителя АО «Газпром промгаз» Александра Карасевича

Следствие просит Бабушкинский суд Москвы о заочном аресте российского ученого и бывшего руководителя АО «Газпром промгаз» Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что общий объем просроченной задолженности за поставленный газ в России в 2018 году увеличился на 11,2 млрд рублей, сообщается на официальном портале «Газпрома». Таким образом, задолженность выросла с 169,7 до 180,9 млрд рублей. Рост составил 6,6%. При этом не учитывается проведенная в 2017 году уступка прав требований долгов ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», работа по взысканию которых еще идет. Среди наиболее проблемных потребителей — теплоснабжающие организации.